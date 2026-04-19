Ученые нашли в янтаре необычное насекомое возрастом 35 миллионов лет

Ученые обнаружили новый вид паукообразных, застывший в янтаре около 35 млн лет назад. Новый вид получил название Balticolasma wunderlichi и относится к редкой группе сенокосцев Ortholasmatinae, представители которой сегодня в Европе не встречаются. Исследование опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

Необычные останки нашли в двух образцах янтаря — балтийском и ровненском (с территории современной Восточной Европы).

По словам исследователей, это первая известная ископаемая находка представителей этого подсемейства. Ранее считалось, что такие паукообразные обитают только в Восточной Азии, а также в Северной и Центральной Америке. Открытие показывает, что в эпоху эоцена их ареал был значительно шире.

Ученые изучили образцы с помощью световой микроскопии и компьютерной томографии, что позволило детально рассмотреть строение древнего существа. У паукообразного обнаружили сложные гребни на теле, сетчатые структуры на голове, характерный глазной бугорок и длинные ноги, причем вторая пара была заметно длиннее остальных.

«Один из образцов оказался самцом, другой — самкой, что позволило исследовать даже особенности строения половых органов — важный признак для классификации. Возраст находок — около 35 млн лет. В тот период климат в Северной Европе был значительно теплее и влажнее, чем сегодня, что позволяло существовать более разнообразной фауне», — объяснили ученые.

По мнению авторов работы, открытие помогает заполнить пробел в понимании эволюции и распространения сенокосцев и указывает на то, что древние экосистемы Европы были гораздо богаче, чем считалось ранее.

