Массовые поломки iPhone могут быть связаны с Telega

iPhone с установленным приложением Telega превращаются в «кирпичи» в процессе обновления iOS. Об этом в своем Telegram-канале рассказал техноблогер Сергей Романцев (Romancev768).

Первыми о проблеме начали сообщать владельцы iPhone, обратившиеся в сервисные центры с идентичным сценарием: в ночное время устройство автоматически запускало обновление системы, однако процесс прерывался, после чего смартфон полноценно не включался. Тогда причина сбоя была неизвестна.

Гипотезу о возможной связи с Telega экспериментально подтвердил Romancev768. Он одновременно запустил обновление до iOS 26.4.1 на трех разных моделях iPhone.

«Я обновил 3 совершенно исправных iPhone. На одном было приложение Telega. И только на нем обновление зависло, и iPhone ушел в постоянный ребут [перезагрузку]», — заявил блогер.

Для восстановления устройства требуется установка iOS с помощью компьютера, однако в таком случае пользователь лишится всех своих данных, если предварительно не создавал резервную копию.

Ранее Apple начала блокировать запуск установленного приложения Telega, уведомляя пользователей о потенциальной угрозе и предлагая удалить приложение. До этого клон Telegram был удален из App Store, а компания Cloudflare классифицировала связанные с ним домены как распространяющие шпионское программное обеспечение. Также сообщалось об отзыве TLS-сертификата, что ограничило работу сервиса.

Эксперты рекомендуют пользователям удалить Telega с устройств и воздержаться от его установки до появления официальных разъяснений и возвращения в App Store.

