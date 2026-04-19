Йеллоустонский супервулкан оказался на грани срыва: может рвануть

Йеллоустонский супервулкан является одним из крупнейших действующих вулканов на Земле, и новое исследование показывает, что источник его магмы находится "ближе, чем предполагалось".

© Московский Комсомолец

Ученые привыкли считать, что супервулканы подпитываются обширными залежами жидкой магмы в земной коре. Однако команда китайских исследователей теперь доказала, что двигатель, приводящий Йеллоустоун к извержению, гораздо слабее, чем ожидалось, пишет Daily Mail. Вместо того чтобы черпать магму из источника, расположенного глубоко в недрах Земли, Йеллоустонский вулкан извлекает ее из слоя "магматической каши", находящегося непосредственно под земной корой.

Исследователи предполагают, что вулкан расположен на вершине большой обширной зоны частично расплавленной породы, известной как система "магматической каши". Когда тектонические силы растягивают и разрывают внешнюю оболочку Земли, расплавленная порода просачивается вверх с верхних краев полурасплавленной мантии, заполняя магматические очаги Йеллоустоуна. В конечном счете, если накапливается достаточное количество магмы и давление под поверхностью возрастает в достаточной степени, эти процессы приводят к извержению вулкана на поверхности.

Это следует из недавно высказанных экспертами опасений, что супервулкан Йеллоустоун более активен, чем считалось ранее, что усиливает опасения по поводу надвигающегося извержения.

Супервулканы - это чрезвычайно большие вулканы, которые взрываются с достаточной силой, чтобы выбросить более 1000 кубических километров породы, пепла и лавы, поясняет Daily Mail.

В своей статье, опубликованной в журнале Science, исследователи объясняют, что эти извержения являются "одной из самых катастрофических геологических опасностей на Земле, оказывающей широкое воздействие на окружающую среду, включая нарушение климата и массовое вымирание".

Йеллоустонский супервулкан, расположенный под кратером Йеллоустонской кальдеры размером 48 на 64 км, произвел два таких суперизвержения за последние 2,1 миллиона лет.

Ранее ученые полагали, что супервулканы имеют большую "магматическую камеру", которая заполняется расплавленной породой до тех пор, пока давление не становится слишком большим и не происходит извержение. Согласно этой теории, жерло вулкана было заполнено узкими колоннами перегретой породы, поднимающимися из глубин Земли, известными как "магматические шлейфы".

Однако эти предполагаемые магматические очаги, как оказалось, отсутствуют в крупнейших супервулканах, включая Йеллоустоун, подчеркивает Daily Mail.

Исследователи предполагают, что лава Йеллоустоуна поступает из области, расположенной чуть ниже самой твердой внешней оболочки Земли. Эта область, известная как астеносфера, представляет собой более мягкий слой, который перемещается очень медленно на протяжении миллионов лет. Когда расплавленная порода поднимается с вершины астеносферы, она взаимодействует с твердым материалом над ней, образуя очень вязкую магматическую кашу. В то же время слой раскаленной породы, неуклонно движущийся на восток под кальдерой, разрывает твердую породу внешней коры. Это создало канал, который позволяет магме подниматься и заполнять кашеобразные полости вулкана расплавленной породой.

Важным следствием этого открытия является то, что Йеллоустоун может заполнять свои потенциально взрывоопасные магматические очаги только за счет тектонической активности, без какой-либо необходимости в глубоком магматическом шлейфе.

Доктор Джейми Фаррелл, доцент кафедры геологии и геофизики Университета Юты, написал в своем обзоре, что это было "крайне важно для оценки опасностей в Йеллоустонской вулканической системе и других подобных вулканических системах по всему миру".

Хотя Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что до возможного извержения супервулкана еще около 100 000 лет, признаков активности становится все больше.

В недавнем исследовании ученые использовали искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения более 86 000 "скрытых землетрясений" в период с 2008 по 2022 год. Это в 10 раз больше подземных толчков, чем ученые фиксировали ранее.

Вызывает беспокойство тот факт, что более половины этих землетрясений происходили в виде "роев" – небольших групп взаимосвязанных толчков, которые, как известно, предшествуют вулканической активности. Исследователи говорят, что эти "хаотичные" скопления были обнаружены движущимися вдоль неровных молодых линий разломов, проходящих глубоко под кальдерой Йеллоустоуна. Эти очаги сейсмической активности, вероятно, вызваны тем, что горячая, богатая минералами вода проникает сквозь трещины в скале.

Однако эксперты предполагают, что эти подземные толчки являются признаком извержений пара и газа, которые приводят к образованию гейзеров, а не разрушительного извержения магмы.

Исследования показывают, что в случае извержения Йеллоустонского супервулкана пеплом будет покрыто до двух третей территории США, напоминает Daily Mail. Целые штаты могут стать непригодными для нормальной жизни из-за распространения токсичного воздуха, что приведет к отмене тысяч авиарейсов и вынудит миллионы людей покинуть свои дома.