Землю накрыл поток быстрого солнечного ветра

На Земле началась слабая магнитная буря. Она вызвана приходом потока солнечного ветра из корональной дыры, которая образовалась на Солнце накануне, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Период нестабильной геомагнитной обстановки продлится до семи суток.

Текущий уровень возмущения Светила специалистами оценивает как G1 по пятибальной шкале. Максимальные показатели ожидаются на уровне G2.

Сегодня ночью в некоторых российских регионах можно будет наблюдать интересное астрономическое явление - северное сияние. Повезет жителям севера и северо-запада России, уточнили ученые.

Данная солнечная вспышка не идет ни в какое сравнение с мощнейшей бурей, которая обрушилась на Землю в марте. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала сильнейшим космическим штормом десятилетия и чуть-чуть не дотянула до высшего балла.