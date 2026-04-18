Google совместно с Gucci выпустит умные очки

Французская группа Kering планирует выпустить умные очки под брендом Gucci в партнерстве с Google. Об этом сообщил генеральный директор компании Лука де Мео в интервью Reuters.

По его словам, запуск устройства может состояться в 2027 году. Проект станет одним из первых примеров выхода крупного люксового бренда на рынок умных очков с элементами искусственного интеллекта (ИИ).

Ожидается, что новинка составит конкуренцию продуктам компании EssilorLuxottica, которая уже выпускает умные очки Ray-Ban совместно с Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Де Мео отметил, что при разработке новых продуктов Gucci намерена опираться на узнаваемые элементы дизайна, сформированные за более чем вековую историю бренда, подчеркнув необходимость возвращения к ключевым эстетическим кодам.

Он также указал, что изменения в мировой экономике, включая влияние геополитических факторов на рынок роскоши, требуют от компаний большей гибкости и адаптации к разным регионам. По его мнению, универсальные подходы к продвижению товаров могут утратить актуальность в условиях меняющегося глобального рынка.