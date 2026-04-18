iPhone получат новые функции спутниковой связи

Компания Amazon объявила о планах приобрести спутникового оператора Globalstar, который обеспечивает работу спутниковых функций в устройствах Apple. В рамках сделки также заключено соглашение о предоставлении спутниковой связи для текущих и будущих iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ожидается, что сделка будет завершена в 2027 году после получения регуляторных одобрений, а дальнейшая работа спутниковых сервисов Apple будет обеспечиваться спутниками Amazon Leo.

В настоящее время iPhone поддерживает ряд функций через спутниковую связь, включая экстренные вызовы SOS, поиск устройств через Find My, помощь на дороге и отправку сообщений при отсутствии сотовой сети и Wi-Fi. Эти возможности доступны бесплатно в поддерживаемых регионах.

По данным MacRumors, компания также работает над расширением спутниковых функций. Среди ожидаемых нововведений – поддержка 5G через спутники, которая может появиться в моделях iPhone 18 Pro и Pro Max, работа Apple Maps через спутниковую связь, передача фотографий через Messages, а также включение поддержки спутниковой связи в сторонние приложения из App Store.

Кроме того, рассматривается возможность подключения к спутникам без необходимости направлять устройство в сторону неба. Новые функции могут быть реализованы в будущих версиях операционной системы iOS, включая iOS 27.