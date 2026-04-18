В новых смартфонах Google появится необычная подсветка

В бета-версии Android 17 Beta 4 обнаружены намеки на новую функцию для смартфонов Google Pixel, которая предполагает использование светодиодной подсветки на задней панели устройств. Об этом сообщает GSMArena.

Согласно данным отчета, функция под названием Pixel Glow будет работать как система уведомлений на основе LED-индикаторов. Она позволит отображать входящие оповещения с помощью цветной подсветки, когда смартфон лежит экраном вниз.

В коде системы также упоминаются различные сценарии использования, включая световые сигналы для звонков от избранных контактов, визуальную обратную связь при использовании устройства без рук, а также взаимодействие с функциями на базе искусственного интеллекта, включая Gemini.

Отмечается, что Pixel Glow не будет работать одновременно с функцией уведомлений через вспышку камеры. Кроме того, реализация потребует наличия отдельного светодиодного оборудования в устройстве.

При этом в утечках рендеров будущих моделей Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL такая подсветка пока не видна, что оставляет открытым вопрос о том, как именно Google реализует новую функцию.