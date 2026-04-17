В бете Android 17 наконец появилась «пасхалка»

Google выпустил четвёртую бета-версию Android 17. Новых функций почти нет, зато появилось «пасхальное яйцо». Найти его просто: зайдите в «Настройки» → «О телефоне» → «Версия Android» и несколько раз нажмите на номер версии.

Перед вами откроется головоломка: нужно соединить звёздочки линиями так, чтобы получился логотип Android 17.

Когда логотип появится, нажмите и подержите на нём палец — запустится игра про космос времен Android 15. Пока неизвестно, добавили ли в неё что-то новое.