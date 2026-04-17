Искусственный интеллект «оправдал» Эль-Греко

Разработанная исследователями система искусственного интеллекта поставила точку в многолетнем споре искусствоведов: картина «Крещение Христа», написанная в 1608 году, принадлежит исключительно кисти Эль-Греко, а не является коллективной работой мастерской. Алгоритм, анализирующий микрорельеф мазков, не нашел на полотне следов других художников, опровергнув теорию о доработке картины учениками уже после смерти мастера.

«Мы создали нейросеть, которая “осязает” картину так же, как пальцы реставратора, но с точностью до микрона. Она не просто видит цвет, она чувствует “почерк” руки: ускорение, нажим, угол кисти. Когда мы загрузили “Крещение Христа”, алгоритм с вероятностью 97% определил, что вся поверхность полотна подчинена единой воле и темпераменту одного человека — Эль-Греко. Это не значит, что у него не было помощников, но именно финальные слои краски, формирующие образ, легли на холст его рукой», — приводит слова руководителя исследования, профессора Университета Пардью Эндрю ван Хорна пресс-служба научного учреждения.

Объектом исследования стало полотно «Крещение Христа», хранящееся в госпитале Тавера в Толедо. Долгое время считалось, что великий мастер, которому было уже за 60, мог физически не успеть завершить сложную многофигурную композицию в одиночку. В пользу теории «соавторства» говорил и тот факт, что в последние годы жизни Эль-Греко его мастерская была переполнена талантливыми учениками, включая его сына Хорхе Мануэля.

Для проверки ученые применили метод трёхмерной сканирующей рефлектографии. ИИ сравнил «Крещение Христа» с бесспорной работой мастера — «Христос на кресте» (1600 год). Алгоритм анализировал топографию холста: перепады высот в слоях грунта и краски, частоту и амплитуду колебаний кисти. Результат оказался сенсационным: вариативность мазков на спорной картине оказалась даже ниже, чем на эталонной, что указывает на исключительную концентрацию художника во время работы.

Доменикос Теотокопулос, известный как Эль Греко («Грек»), был уроженцем Крита, но мировую славу обрёл в Испании, в Толедо. Его экспрессивный, почти мистический стиль, ломающий анатомические пропорции, на столетия опередил экспрессионизм. Именно эта уникальность долгое время мешала атрибуции: искусствоведы XIX века часто отказывались верить, что столь дерзкая манера могла принадлежать одному человеку без «помощи» школы.

Парадоксально, но нынешнее открытие ИИ не упростило жизнь историков, а добавило загадок. Если «Крещение Христа» целиком написано самим Эль-Греко, то становится неясно, куда делись холсты, которые он завещал закончить своему сыну. Теперь алгоритм планируют применить к другим «подозрительным» полотнам из позднего периода, включая «Пятое печать Апокалипсиса», чтобы окончательно отделить наследие мастера от работ его последователей.