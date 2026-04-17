Смартфоны Samsung потеряли данные при отправке на iPhone

Смартфоны Samsung могут потерять некоторые данные, если отправить их на iPhone. На это обратило внимание издание Android Authority.

В начале года Samsung запустила функцию Quick Share, которая позволяет отправлять фото, видео и прочие медиа на iPhone и обратно. Apple официально не поддерживает такой способ обмена данных — устройства американского бренда могут делиться информацией только между собой. Специалисты Android Authority обнаружили, что если отправить фото или видео с телефона Samsung на аппарат Apple, то часть информации может потеряться.

Речь идет о метаданных, которые безвозвратно теряются при передаче файлов между смартфонами. В метаданных хранится информация об устройстве, которое сделало фото или видео, настройках камеры, геолокации и времени. «Проблема усугубляется с видео, где практически не сохраняется метаданных, за исключением некоторых деталей, таких как разрешение», — отметили авторы.

Samsung уже подтвердила наличие проблемы. В компании рассказали, что инженеры знают об этой ошибке и работают над ее исправлением.

В конце 2025 года компания Huawei запустила сервис по передаче данных между своими устройствами и гаджетами Apple. Приложение HarmonyOS Interconnect позволяет делиться файлами по тому же принципу, что и iPhone с помощью функции AirDrop.