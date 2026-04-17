В Android добавят раздельные рингтоны для каждой SIM-карты

У многих смартфонов в наше время есть две SIM-карты. Но до сих пор в самой системе Android нельзя было установить отдельную мелодию звонка для каждой из них. Некоторые оболочки, да, позволяли. Но не «чистый» Android. Похоже, это скоро изменится.

В последней тестовой версии Android (Canary 2604) специалисты нашли «намёки» на новую функцию. В коде программы появились строчки, которые говорят о возможности «выбрать уникальную мелодию для конкретной SIM-карты». Скорее всего, это будет работать и для физических карт, и для eSIM.

Пока функция не работает даже в тестовой сборке — найдены только текстовые заготовки. Если бы она уже действовала в Canary, можно было бы ждать её в Android 17. А так — остаётся только гадать.