Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, что Telegram заработал у некоторых пользователей без VPN, так как разработчики встраивают в приложение свой обход блокировок.

Если в Telegram будет встроенный VPN с типом маскировки под обычный браузер, заблокировать его будет очень сложно, заявил НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.

Пользователи Telegram сообщают, что мессенджер снова заработал без VPN, но только у владельцев Android и у тех, кто подключил премиум. Об этом пишет «Код Дурова». В настройках приложение показывает, что аккаунт подключён из другой страны. В Telegram-каналах предполагают, что таким образом разработчики тестируют обход блокировок. Муртазин объяснил, что эта «борьба» может продолжаться бесконечно.

«Если VPN будет встроен в приложение, всё будет зависеть от того, как он маскирует свой трафик. Сейчас создатели приложения использовали новый тип маскировки трафика, который очень похож на обычный браузер. Чтобы заблокировать такой вариант, нужно иметь много продвинутого оборудования, которого сегодня у нас просто нет. Поэтому это можно делать до бесконечности, сама идея блокировок не самая логичная, потому что мы наносим ущерб собственной экономике. Мы говорим о том, что Telegram не соблюдает российское законодательство, но его не соблюдают примерно два миллиона приложений и сервисов, которые есть в мире. У них нет российского юридического лица, они не представлены в России, мы же не можем заблокировать весь мир. Россия – это цифровое государство, нам эти блокировки не очень выгодны. Всегда есть люди, которые работают против нашего государства. Но, когда у нас появляются вредители в доме, мы же не сжигаем весь дом, потому что там тараканы завелись. А сейчас мы фактически сжигаем Рунет», - объяснил он.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти могут ослабить ограничения работы мессенджера на фоне политических и экономических рисков, связанных с ограничением работы интернета в стране.