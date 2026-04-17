Россиян предупредили о редком астрономическом явлении

В воскресенье, 19 апреля, жители европейской части РФ смогут наблюдать редкое астрономическое явление — покрытие Плеяд Луной. Об этом россиян предупредил лектор Пермского планетария Виталий Францев в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам астронома, увидеть зрелищное явление можно будет в 20:00 по московскому времени при помощи бинокля либо телескопа.

«Двигающийся диск Луны будет поочередно скрывать собой звезды, одну за другой, в скоплении Плеяды M45», — объяснил он.

Плеяды — скопление звезд, самые яркие из которых названы в честь нимф из древнегреческой мифологии.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал, что в мае 2026 года на небе можно будет наблюдать два полнолуния. Он отметил, что такое случается раз в несколько лет.