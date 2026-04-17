В работе Wikipedia произошел сбой

Массовый сбой произошел на сайте интернет-энциклопедии Wikipedia. Информация об этом в пятницу, 17 апреля, следует из данных сервиса DownDetector.

С 11:35 до 12:00 по московскому времени количество жалоб пользователей резко увеличилось с 0 до 68. Многие сталкиваются с проблемами при открытии сайта.

Больше всего на работу сервиса подают жалобы жители Новосибирской области — семь процентов, Санкт-Петербурга — шесть процентов, Мурманской области — пять процентов.

6 апреля в работе всего российского сегмента интернета тоже происходил масштабный сбой. На следующий день в Роскомнадзоре сообщили, что причиной стали неполадки на магистральной сети «Ростелекома».

Кроме того, 3 апреля массовый сбой случился в работе ВТБ и «Т-Банка». Клиенты первой организации массово пожаловались на трудности с доступом к цифровым продуктам.

1 апреля массовый сбой также произошел в работе мессенджера MAX. Пользователи испытывали на трудности с получением оповещений и проблемы с загрузкой самого мобильного приложения.