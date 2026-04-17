Издан новый атлас российской Арктики

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН подготовили атлас-монографию «Геоморфология морских берегов и устьевых систем рек Чукотки и Корякского нагорья». Издание вышло при поддержке Русского географического общества. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе географического факультета МГУ.

В работе обобщены многолетние исследования арктического побережья Северо-Востока России, проводившиеся с 1969 по 2023 год. Основное внимание уделено дельтам рек — наиболее уязвимым и изменчивым природным системам, чувствительным к климатическим изменениям и антропогенному воздействию.

«Собран огромный научный материал по гидрологии, русловой морфодинамике и геоморфологии устьевых областей крупных рек, который лег в основу издания», — рассказала Елена Повалишникова, редактор атласа и сотрудник географического факультета МГУ.

Атлас включает 31 оригинальную карту, охватывающую побережья Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей, а также Берингов пролив. Картографирование проводилось на основе полевых исследований, анализа топографических материалов и космических снимков. Все карты публикуются впервые.

На основе собранных данных ученые выявили закономерности развития береговых и устьевых систем региона, а также оценили их возможные изменения в условиях повышения уровня Мирового океана. В работе также рассмотрено влияние человеческой деятельности на природные комплексы.

Автором концепции издания стал Владислав Коротаев, специалист по динамической геоморфологии, который более 50 лет изучает формирование морских берегов и речных дельт.

По словам ученых, атлас предназначен для специалистов в области геологии, гидрологии и природопользования и может использоваться как справочное и научное издание.