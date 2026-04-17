Telegram заработал у избранных россиян без VPN

Мессенджер Telegram начал работать без подключения прокси и VPN, но не у всех.

Об этом сообщают СМИ, а также пользователи в соцсетях, тематических пабликах и на форумах.

По их словам, у части россиян платформа стала заметно стабильнее, особенно на устройствах с Android. Сообщения о восстановлении нормальной работы поступают преимущественно из Москвы, Московской и Тульской областей.

При этом владельцы устройств Apple не фиксируют подобных изменений. Причины возможного "внезапного оживления" сервиса пока неизвестны.

Отметим, что в Сибири улучшений в работе мессенджера не наблюдается.