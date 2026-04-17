Ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» предложены поправки, направленные на ограничение использования VPN-сервисов, узнал «Коммерсантъ». В частности, речь идет о запрете для хостинг-провайдеров предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, которые обеспечивают доступ к заблокированной в России информации. При этом санкции за несоблюдение требований в проекте не прописаны.

В Минцифры изданию сообщили, что поправки пока находятся на стадии согласования с ведомствами и участниками рынка, а окончательная версия документа еще не сформирована.

По оценке участников отрасли, нововведения могут изменить роль хостинг-провайдеров, поскольку из технических посредников они фактически превратятся в контролеров. Если ранее они могли не отслеживать содержимое серверов до поступления жалоб, то теперь им придется заранее предотвращать предоставление ресурсов потенциальным нарушителям, отметил гендиректор провайдера RUVDS Никита Цаплин. Это предполагает ужесточение договоров с клиентами и более тесное взаимодействие с Роскомнадзором.

Предполагается, что провайдеры будут обязаны проверять клиентов на наличие в черных списках и соблюдение требований регулятора, рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров. В случае нарушений им придется отказывать в обслуживании. При этом Бедеров добавляет, что у многих компаний пока отсутствуют необходимые инструменты для выявления таких клиентов, а переход к новой модели может потребовать значительных затрат и времени.

Ждать ли заката эпохи VPN в России?

Участники рынка также предупреждают, что выполнение новых требований может привести к росту стоимости услуг. По словам Цаплина, отрасль уже испытывает регуляторное и финансовое давление, включая рост цен на оборудование и повышение налоговой нагрузки, что ранее привело к удорожанию услуг более чем на 30%. Дополнительные расходы, связанные с интеграцией с базами Роскомнадзора и отказом от части клиентов, могут быть переложены на пользователей, предупреждает он.

По данным Роскомнадзора, к середине января 2026 года было ограничено около 400 VPN-сервисов. Власти также рассматривают дополнительные меры давления: например, исключение цифровых платформ, доступных через VPN, из белых списков и лишение их IT-аккредитации.