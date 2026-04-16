Россияне смогут увидеть «малый парад планет» 18 апреля

Жителей Земли 18 апреля ждет редкое астрономическое явление — на утреннем небе выстроятся сразу четыре планеты. Речь идет о Сатурне, Марсе, Меркурие и Нептуне, которые окажутся в узком секторе неба, создавая эффект «парада». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Как объяснил эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров, подобное выравнивание связано с тем, что планеты движутся вокруг Солнца примерно в одной плоскости — вдоль так называемой эклиптики.

«Когда несколько небесных тел оказываются в пределах небольшого участка этой линии, возникает иллюзия, будто они выстроились в ряд, хотя на самом деле между ними миллионы километров», — пояснил он.

Апрельское явление относится к так называемым «малым парадам» — в них участвуют четыре планеты. При этом три из них — Марс, Сатурн и Меркурий — можно будет увидеть невооруженным глазом, тогда как для наблюдения Нептуна потребуется телескоп: он слишком тусклый.

Планеты появятся низко над восточным горизонтом в предрассветные часы. Лучшее время для наблюдений — примерно за полчаса до восхода Солнца. При этом явление будет заметно не только 18 апреля, но и в течение нескольких дней вокруг этой даты.

По словам ученого, максимальное сближение произойдет 20 апреля: тогда расстояние между некоторыми планетами сократится до долей градуса, и они почти выстроятся в линию.

Наблюдение потребует терпения: объекты будут находиться очень низко над горизонтом, а утренний свет может мешать. Зато отсутствие Луны — 17 апреля наступит новолуние — улучшит условия для наблюдений.

Эксперт подчеркивает, что подобные явления не имеют никакого влияния на Землю, несмотря на исторические мифы. «В древности парады планет считались предзнаменованиями, но сегодня известно, что их гравитационное воздействие ничтожно», — отметил Бурмистров.

Тем не менее такие события важны для науки: они помогают уточнять модели движения планет и используются при планировании космических миссий.