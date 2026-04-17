Найден недостающий этап в рождении планетных систем

Международная команда под руководством Индрани Дас из Института астрономии и астрофизики Академии Синика, Тайвань (ASIAA) представила новое объяснение того, как падающий газ вокруг молодых звезд превращается в упорядоченные структуры — протопланетные диски. Работа, основанная на моделировании и данных ALMA, опубликована в Astrophysical Journal.

© Naukatv.ru

Когда рождается звезда, все начинается с огромного облака газа и пыли. Оно сжимается под собственной гравитацией, в центре появляется звезда, а вокруг — диск, из которого позже формируются планеты. Именно так когда-то возникла и Солнечная система.

Но долгое время оставался непонятным один момент. Газ снаружи падает к звезде довольно хаотично, а внутри диска все уже движется строго по орбитам, как планеты вокруг Солнца. Как именно происходит этот переход от беспорядка к «космическому порядку», было неясно.

Место, где хаос становится порядком

Теперь ученые обнаружили недостающее звено — особую область между падающим газом и сформированным диском. Ее назвали ENDTRANZ — переходная зона между оболочкой и диском.

Проще всего представить это как въезд на кольцевую дорогу. Сначала машины едут как попало, но по мере приближения к кругу выстраиваются и начинают двигаться по правилам. Здесь происходит нечто похожее.

Газ из внешней оболочки сначала падает и вращается неупорядоченно. Но, проходя через эту зону, он постепенно «перестраивается» и начинает двигаться всё более ровно, пока не выходит на стабильные орбиты внутри диска.

Это важное уточнение. Раньше считалось, что такой переход происходит резко. Теперь ясно — это плавный процесс.

Индрани Дас объясняет:

«Существование ENDTRANZ естественным образом является результатом перераспределения массы и углового момента во время формирования дисков вокруг молодых звезд. Этот процесс в конечном итоге определяет, как падающий материал из оболочки, вращающийся медленнее кеплеровской скорости, распределяется, образуя диск, и постепенно устанавливает упорядоченное кеплеровское вращение».

Если упростить, вещество как будто «договаривается» само с собой — перераспределяет вращение так, чтобы в итоге выстроиться в устойчивую систему.

Что показали модели

Чтобы проверить эту идею, исследователи смоделировали рождение звезды на компьютере — от облака газа до формирования диска.

Оказалось, у переходной зоны есть четкий признак. Существует величина, которая показывает, как вращается вещество — грубо говоря, насколько оно «закручено». В этой области она меняется не плавно, а с заметным «переломом», как ступенька.

Именно этот эффект и стал главным сигналом, что такая зона действительно существует.

Шантану Басу поясняет:

«Этот индикатор ENDTRANZ, в виде скачка в профиле удельного углового момента, по сути, проявляется как постепенный переход в скорости вращения. Это изменение в поведении вращения предлагает диагностическую основу для понимания физических процессов, которые управляют эволюцией диска».

Это подтвердили наблюдения

Самое важное — это не только расчеты. Ученые нашли ту же картину в реальной системе — у молодой звезды L1527 IRS, примерно в 450 световых годах от Земли.

С помощью радиотелескопа ALMA они увидели тот же скачок в поведении газа на границе между оболочкой и диском. Причем размеры переходной зоны совпали с расчетами — около 16 астрономических единиц.

Нагаеси Охаси вспоминает:

«Сначала я не поверил, что данные наблюдений L1527 IRS демонстрируют признаки ENDTRANZ, но, к моему удивлению, они там оказались! Тщательное изучение и сравнение радиальной зависимости удельного углового момента между данными наблюдений и результатами моделирования помогло выявить признаки ENDTRANZ в L1527 IRS».

Новый взгляд на формирование планетных систем

Главный вывод — планетные системы формируются не скачком, а постепенно. Газ не «включает» орбитальное движение мгновенно, а шаг за шагом переходит от хаоса к порядку. Это помогает лучше понять, как вообще возникают устойчивые диски, из которых потом собираются планеты.

Кроме того, модель объясняет и более сложные детали — например, почему в таких дисках могут появляться спиральные структуры. Как объясняют ученые, теперь они получили новый инструмент, с которым можно точнее искать и изучать самые ранние стадии формирования звезд и планетных систем.