HyperOS 3 улучшит экраны старых смартфонов Xiaomi

Xiaomi добавила в обновление HyperOS 3.0 специальный алгоритм, который борется с выгоранием экранов старых моделей смартфонов, сообщают СМИ.

Со временем на дисплеях некоторых телефонов могут оставаться отметины от значков — например, от строки состояния или кнопок навигации. Обычно проблема появляется после полутора-двух лет использования на высокой яркости.

Новый алгоритм призван предотвратить или замедлить этот процесс. Он будет работать на уже выпущенных устройствах. Новые модели Xiaomi пока не нуждаются в такой функции — их экраны изначально более устойчивы к выгоранию.