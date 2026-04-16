Американская компания протестировала квантовый интернет

Компания IonQ объявила о достижении технологического прорыва – ей впервые удалось оптически связать два независимых квантовых компьютера на базе ионных ловушек. Это стало первой демонстрацией соединения коммерческих квантовых систем и важным шагом к масштабированию вычислений за пределы одного процессора. Сообщение об этом появилось на сайте IonQ.

В компании сообщили, что им удалось обеспечить генерацию, передачу и детекцию фотонов, необходимых для создания квантовой запутанности между двумя удаленными системами. Таким образом подтверждена возможность объединения квантовых компьютеров в распределённую сеть с сохранением когерентности, необходимой для выполнения сложных вычислений.

В IonQ заявили, что это достижение открывает путь от отдельных квантовых процессоров к сетевым архитектурам и приближает создание квантового интернета. По его словам, преодоление ограничений одного чипа является ключевым условием для решения наиболее сложных задач.

В IonQ подчеркнули, что успешная демонстрация сетевых кубитов подтверждает надёжность и воспроизводимость их оборудования, а также поддерживает переход к модульным и отказоустойчивым системам.

Часть исследований была профинансирована правительством США при участии Air Force Research Laboratory. Компания также отметила сотрудничество с государственными и оборонными структурами, включая участие в программе DARPA и развитие собственного федерального подразделения.