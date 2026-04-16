iPhone 17 подешевел в России

Стоимость базового и актуального iPhone 17 на 256 Гб снизилась в России до 62 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

В конце сентября 2025 года, на старте продаж, за iPhone 17 просили в среднем от 110 тыс. руб., к декабрю он подешевел до 82 тыс. руб., а в феврале за смартфон просили 69 тыс. руб. В середине апреля базовый флагман Apple обойдется уже в 62 тыс. руб.

При этом на маркетплейсах и в офлайн-магазинах цены зачастую идентичны. Однако при заказе онлайн следует учитывать еще и таможенную пошлину, если смартфон отправляют из-за границы.

iPhone 17 — это базовый флагманский смартфон Apple, представленный в сентябре 2025 года. Новинка впервые в истории начальных моделей получила плавный OLED-экран с частотой 120 Гц на 6,3 дюйма с поддержкой Always On Display.

Среди прочих характеристик устройства отмечается наличие селфи-камеры с квадратным сенсором и функцией Center Stage, мощного чипа Apple A19, 8 ГБ оперативной памяти и двойной камеры на 48 Мп. Благодаря этим нововведениям гаджет заслужил звание «Лучшего смартфона 2025 года» от блогера MKBHD.