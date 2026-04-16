Как в России планируют взять под контроль контент ИИ

В России могут обязать маркировать музыку, созданную нейросетями. В Госдуме считают, что такой контент нужно четко отделять от человеческого творчества, сообщил «Абзацу» депутат Николай Новичков.

По его словам, за отсутствие специальной пометки для ИИ-композиций введут ответственность. Поводом для беспокойства стала не только технология, но и этика. Нейросети обучаются на реальных голосах и музыкальных приемах известных артистов, что создает проблемы с авторским правом.

При этом отличить сгенерированный трек от живого исполнения обычному слушателю зачастую практически невозможно. Новые правила, по замыслу законодателей, должны защитить интересы как музыкантов, так и аудитории.

Ранее сообщалось, что правительственная подкомиссия по вопросам ИИ впервые в России утвердила ключевые показатели эффективности (КПЭ) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год.

Нормативы разработаны для 20 органов исполнительной власти. Показатели разделены на сквозные и отраслевые. Среди них — доля сотрудников, получивших доступ к генеративным ИИ-сервисам, процент организаций в отрасли, внедряющих искусственный интеллект, уровень удовлетворенности работников, а также индекс использования технологий ИИ.