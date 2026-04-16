Zaycev.Net обогнал крупнейшие стриминговые сервисы в России

Музыкальный сервис Zaycev.Net занял первое место среди музыкальных приложений в российском сегменте App Store, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Приложение возглавило топ музыкальных сервисов, опередив ключевых игроков рынка, включая «Яндекс Музыку», «VK Музыку», Shazam и SoundCloud. В общем рейтинге бесплатных приложений сервис занимает 29-ю позицию.

Рост популярности сервиса, по словам экспертов, обусловлен отсутствием строгих ограничений на каталог, а также интересом пользователей к возможности офлайн-прослушивания контента.

При этом пользовательские оценки приложения в App Store остаются умеренными: рейтинг составляет около 3,5 балла из 5 на основе порядка 3,5 тыс. отзывов.

Сервис доступен на платформах iOS, Android и в веб-версии. Базовая версия предоставляется бесплатно с рекламой, тогда как подписка без рекламных вставок стоит 99 руб. в месяц.

Zaycev.Net — один из первых российских стриминговых сервисов, позволяющий слушать и скачивать музыку, сайт которого был запущен в 2004 году.