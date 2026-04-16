YouTube заблокировал проиранский канал, где издевались над Трампом

YouTube заблокировала канал проиранской медиагруппы Explosive Media за нарушение правил платформы за сатирические видео с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Проект получил известность благодаря ИИ-видеороликам, в которых изображались персонажи в стиле Lego. Блокировка произошла вскоре после публикации ролика, в котором высмеивался Дональд Трамп и говорилось о победе Ирана.

В роликах также демонстрировались сцены с ракетными ударами и военной техникой. Контент набирал миллионы просмотров и распространялся преимущественно на англоязычную аудиторию за пределами Ирана.

Несмотря на блокировку, Explosive Media продолжает публиковать контент на других платформах, включая X (ранее Twitter) и Telegram. Ранее аккаунты удалялись в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), принадлежащем компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

В самой Explosive Media отвергают обвинения в связях с иранскими властями, называя подобные утверждения «медийным искажением». При этом удаление основного канала на YouTube не оказало сильного влияния на распространение контента, так как пользователи продолжают репостить видеоролики.