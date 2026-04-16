Составлена крупнейшая в истории карта Вселенной

Масштабное пятилетнее сканирование неба завершилось созданием подробной карты с 47 млн галактик, которая поможет раскрыть тайну ослабления темной энергии.

© NASA

Инструмент DESI завершил масштабное сканирование неба, продолжавшееся с 2021 года, пишет New Scientist.

Изначально исследователи планировали собрать данные о 34 млн объектов, но эффективность оборудования превзошла ожидания. В результате удалось запечатлеть 47 млн галактик и квазаров.

Дэвид Шлегель из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли отметил, что предыдущие карты включали лишь пять млн галактик.

«Мы фактически находимся на той кривой, когда каждые десять лет создаем карты в десять раз большего размера», – заявил ученый.

Полученная информация позволит сравнить распределение галактик в прошлом и настоящем. Это может пролить свет на природу темной энергии, которая составляет около 70% Вселенной. Данные 2024 года уже показали, что она не остается неизменной, а постепенно ослабевает.

Офер Лахав из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что такой объем информации казался фантастикой в начале его карьеры. По его словам, 40 лет назад у астрономов была выборка лишь из тысяч галактик, а современное научное сообщество буквально перегружено данными.

