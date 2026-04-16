Новый смартфон Honor получит аккумулятор рекордной емкости

Компания Honor запланировала выпустить смартфон, который получит аккумулятор рекордной емкости. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на инсайдера под ником Digital Chat Station.

Журналисты напомнили, что в начале 2026-го китайская фирма представила свой первый смартфон Honor Win, который получил аккумулятор емкостью 10 000 миллиампер-часов. Затем корпорация обновила свой рекорд, выпустив модель Power 2 с батареей на 10 080 миллиампер-часов. По сведениям Digital Chat Station, компания готовит выпуск устройства, которое получит аккумулятор емкостью 11 000 миллиампер-часов.

Новый девайс, раскрытый инсайдером, скорее всего, окажется смартфоном среднего сегмента рынка. Аппарат получит батарею повышенной емкости на основе кремний-углерода. Автор полагает, что таким образом Honor сможет снова выделить свое устройство среди моделей конкурентов.

Прочие характеристики девайса, его название и цена не раскрываются. Для сравнения, получивший аккумулятор на 10 080 миллиампер-часов Power 2 может проработать в режиме воспроизведения видео более 20 часов на одном заряде. Телефон поддерживает быструю зарядку 80 ватт и способен работать в качестве внешней батареи для других гаджетов.

В начале марта китайская компания Honor анонсировала смартфон с роботизированной рукой. Аппарат Robot Phone получил выдвижную руку, на которой закреплена камера.