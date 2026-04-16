ИИ, Android 17 и новые устройства: чего ждать от Google I/O 2026

$75.2388.73

ИИ, Android 17 и новые устройства: что ждать от Google I/O 2026

19 и 20 мая пройдёт ежегодная конференция Google I/O. Мероприятие состоится в Калифорнии, но многие выступления покажут в прямом эфире. Главная тема — искусственный интеллект. Что еще могут показать, рассказали СМИ.

Что могут показать:

  • Android 17 — дизайн, «фичи» и другие улучшения.
  • Aluminium OS — так называют «объединённую» платформу на основе ChromeOS и Android.
  • Gemini 4 — возможно, покажут новое поколение главного ИИ Google.
  • Veo — модель для создания видео по тексту.
  • Project Astra — универсальный ИИ-агент, способный управлять ПК пользователя.

Скорее всего, Google не будет показывать смартфоны Pixel 11 или часы Pixel Watch 5 — для этого есть отдельное мероприятие. А вот устройства с Android XR вполне могут появиться.

Хочется верить, что и в этом году будет хотя бы один сюрприз (по тиму прошлогодней системы 3D-видеосвязи Beam).