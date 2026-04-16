Google выпустила ИИ Gemini для macOS

Google выпустила приложение ИИ-ассистента Gemini для macOS. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Приложение интегрировано в систему горячих клавиш: для быстрого вызова используется комбинация Option + Space, а для открытия полнофункционального интерфейса — Option + Shift + Space. Пользователи могут переназначить эти сочетания в настройках.

Одной из ключевых возможностей стала функция доступа к экрану. Пользователь может делиться его содержимым с ассистентом, например, для анализа диаграмм, документов или других данных в реальном времени.

Функциональность приложения также включает генерацию изображений с помощью модели Nano Banana и создание видео через Veo, а также другие инструменты экосистемы Gemini. Набор возможностей в приложении будет последовательно расширяться.

Google Gemini доступен бесплатно пользователям Mac под управлением macOS 15 и более новых версий операционной системы. Ожидается, что до конца 2026 года обновленная Siri в гаджетах Apple получит интеграцию модели Gemini.