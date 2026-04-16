Ученые нашли миллионы пчел под кладбищем в США

Американские ученые сделали необычное открытие на старом кладбище в штате Нью-Йорк: ни обнаружили под землей огромное поселение пчел. Всего в некрополе обитают около пяти миллионов подземных пчел, говорится в журнале Apidologie.

Эти насекомые живут на кладбище уже 90 лет и активно опыляют расположенные неподалеку яблоневые сады. В ходе исследования ученые в течение 48 дней собирали и подсчитывали пчел, появлявшихся из-под земли под куполами, а затем наложили полученные данные на всю площадь гнездования. Расчеты показали, что общее количество пчел-хозяев (Andrena regularis) составляет примерно 5,56 миллиона особей.

По эффективности опыления подземный рой эквивалентен 140-270 крупным коммерческим ульям, при этом вся колония занимает площадь менее гектара. Исследователи подчеркивают, что городские кладбища могут служить надежными экологическими резервуарами: отсутствие интенсивной хозяйственной деятельности способствует сохранению критически важных видов насекомых.

Ранее ученые впервые подсчитали, сколько видов пчел существует на планете. Оказалось, что их может быть гораздо больше, чем предполагалось. Исследование эволюционных биологов из Университета Вуллонгонга (Австралия) гласит: на Земле обитает 3700-5200 видов пчел, которые еще неизвестны науке.

По мнению ученых, пчелы являются ключевыми видами для экосистем. Их разнообразие лежит в основе здоровой окружающей среды и устойчивого сельского хозяйства. Знание того, сколько видов обитает в том или ином месте, определяет подход к охране природы, управлению земельными ресурсами и даже к научным вопросам, касающимся эволюции и экосистем.