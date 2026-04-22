Почему собаки любят наклонять голову?

Невозможно не умилиться тому, как собаки наклоняют голову, когда им что-то говорят. Но почему они это делают? По мнению ученых, причина в том, как они пытаются понять человека. Портал popsci.com рассказал, в чем секрет этого милого поведения наших домашних питомцев.

МРТ мозга собак показывают, что при обработке знакомых слов у животных активируется левое полушарие мозга — вне зависимости от того, каким тоном произнесено слово. А вот незнакомые слова, произнесенные в знакомом тоне, активируют правое полушарие.

Научная работа 2025 года, изучавшая, почему же собаки любят наклонять голову, собрала свежую информацию. Авторы исследования попросили 103 хозяев собак снять их питомцев на видео в четырех специфических условиях: при отдыхе, зрительном контакте в тишине, прослушивании нейтральной или незнакомой речи (люди говорили о Древнем Египте — топик, с которым собаки сталкиваются нечасто). А последним условием была реакция питомца на знакомые слова, сказанные теплым тоном.

Итог — собаки чаще наклоняли голову как раз в последнем случае. Они не просто реагировали на шум, но отвечали на ощущение, словно с ними кто-то разговаривает. Другими словами, это реакция на коммуникацию, попытка ответить в диалоге с хозяином. Причем направление наклона тоже важно. Большинство собак наклоняют голову вправо; возможно, так они активируют левое полушарие мозга, чтобы обрабатывать звук речи человека. Именно там происходит расшифровка языка — не только у собак, но и у людей.

Работа показала, что кобели наклоняют голову чаще и сильнее, но это не значит, что они лучше понимают речь — скорее всего, это просто отражает различия в том, как разные полы используют мозг для обработки языка. Так, у людей мужчины обычно обрабатывают языковую информацию одним полушарием мозга, а женщины — чуть более двусторонне. Похоже, собаки следуют тому же паттерну. Правда, лишь 40 из 103 собак в исследовании наклоняли голову, поэтому различия между полами не стоит считать фактом.

Да, не все собаки обязательно наклоняют голову в ответ на устную речь. До 2025 года вышло другое исследование, которое изучало выражения морды собак — там они наклоняли головы, когда их пугала игрушка. Поэтому данное поведение может быть не эксклюзивным для языковых контекстов. Но в таком случае, появляется вопрос: а с чем оно вообще связано?

Одним из объяснений может быть когнитивная разгрузка: теория, что физический жест способен помочь мозгу «перезагрузиться» перед обработкой новой информации. Но опыты 2025-го обнаружили, что собаки почти всегда наклоняли голову лишь в социально-языковых обстоятельствах — и ни при каких других.

Хотя люди находят такое поведение питомцев милым, на самом деле собаки вряд ли пользуются им целенаправленно, в надежде получить какое-нибудь лакомство. В реальности они просто пытаются понять, что говорит человек, и ученым предстоит еще немало выяснить о когнитивных способностях собак.