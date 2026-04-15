Раскрыта стоимость iPhone 18 Pro

Компания Apple не станет повышать цены на свои самые дорогие смартфоны. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на инсайдера yeux1122.

Согласно раскрытой специалистом информации, руководители корпорации намерены оставить цены на свои самые дорогие смартфоны на прежнем уровне. Стоимость iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, представленных осенью 2025 года, составляет 1100 (82 тысячи рублей) и 1200 долларов (90 тысяч рублей) соответственно.

Автор выяснил, что, во-первых, растущая стоимость комплектующих наименее затрагивает самые дорогие устройства. Во-вторых, Apple в большом количестве закупает оперативную память DRAM, что позволяет ей накапливать комплектующие и экономить.

Однако yeux1122 считает, что IT-гиганту все же придется пойти на компромисс. В этом году Apple так же, как и в прошлом, представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в трех цветовых вариантах. Это позволит ей удешевить производство.

В начале апреля инсайдер под ником Fixed Focus Digital рассказал, что будущей осенью компания Apple представит четыре смартфона. В линейку войдут iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной девайс и продолжение Air.