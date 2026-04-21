Почему тяжело переходить с Windows на Linux

У Linux много достоинств и преимуществ, но, увы, множеству пользователей по-прежнему тяжело отказаться от Windows. И, скорее всего, будет тяжело в будущем, несмотря на постоянное совершенствование Windows. Портал howtogeek.com рассказал, почему простым и опытным пользователям тяжело полностью перейти на Linux.

Несовместимость с популярными приложениями

Пожалуй, основной фактор для многих людей. Да, да, можно возразить, что те или иные популярные утилиты и приложения можно заменить open-source аналогами, но немало пользователей глубоко интегрированы в экосистему той же Adobe. Без нее редактировать ролики и фотографии будет гораздо тяжелее. К тому же, есть и многие другие специализированные программы, которые просто не работают на Linux. Например, программное обеспечение для различных умных инструментов. Софт для Windows можно запускать на Linux, если воспользоваться обходными путями, но отдельный слой совместимости — не самый надежный вариант.

Проблемы с драйверами

Хотя Linux сегодня куда лучше дружит с различными драйверами, чем раньше, проблемы по-прежнему случаются регулярно. Например, даже обычный драйвер для видеокарты NVIDIA может создать много трудностей в зависимости от дистрибутива Linux. Нет ничего, что нельзя было бы исправить, покопавшись на форумах — но это немного не тот уровень комфорта, которого многие ожидают от системы для ежедневной работы и игр.

На Linux (пока что) работают не все игры

Но на неполадках драйверов проблемы для геймеров не заканчиваются — список достаточно длинный. Во-первых, популярные утилиты для менеджмента модов, вроде CurseForge, работают на Linux через раз, и даже в лучшем случае могут создавать конфликты. Во-вторых, попросту не каждая игра, какой бы популярной она ни была, работает на Linux. Любителям Call of Duty и Battlefield придется оставаться на Windows. До недавнего времени Apex Legends работала без проблем, но недавний патч сломал совместимость из-за того, что EA внесла ряд изменений для борьбы с читерами. Даже пресловутая Fortnite не запустится на Linux.

Хотя некоторые игры, при большом желании, можно заставить работать на Linux, некоторые специфические их компоненты могут отказать. К сожалению, подобных моментов много, и они причиняют слишком большую головную боль, чтобы пользоваться Linux как полноценной операционной системой для игр.

Windows не нужно много диагностировать

Последний момент критичен для абсолютно всех пользователей: Linux порой нуждается в долгом техобслуживании и диагностике. Она отлично подходит для серверов и ряда продвинутых задач, но на основном компьютере, который используется, например, для рендера графики или монтажа видео, проще пользоваться Windows aили macOS. На них не нужно переживать, что апдейт драйвера сломает экран, или драйверы USB внезапно откажутся работать. Подобные вещи могут случиться и на Windows — но происходят они гораздо, гораздо реже.