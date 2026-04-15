В России не планируют вводить запреты или ответственность за использование VPN-сервисов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Никаких на этот счет запретов и ответственности нет. Я не располагаю информацией об обратном, о планах на этот счет. Но рекомендую обращаться в Минсвязи и РКН по этим вопросам», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, не планируется ли вводить в стране дополнительные ограничения на использование VPN.

Накануне российские операторы связи начали сообщать пользователям о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок.

В этот же день Песков говорил, что работа интернета в России вернется к обычному режиму, когда исчезнет необходимость в действующих мерах безопасности. Он добавил, что большинство россиян относится к этому «с пониманием».