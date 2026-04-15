Пользовательница форума Reddit с ником No_Criticism_7596 рассказала, что ее MacBook Pro выдержал падение с лестницы с минимальными механическими повреждениями.

По словам девушки, ноутбук выпал из рюкзака и пролетел около четырех метров, после чего ударился о край лестницы и скатился вниз примерно по 25 ступеням. Устройство получило лишь незначительные повреждения корпуса: в основном царапины и небольшие деформации по краям.

«Это единственное повреждение, которое я вижу. Не удивлюсь, если из-за того, насколько сильным был первый удар, что-то внутри сломалось. Но я пользуюсь им уже несколько дней после этого, и никаких заметных изменений в работе нет», — заявила No_Criticism_7596.

Основной удар принял на себя металлический корпус. Экран не сломался, хотя после падения было зафиксировано незначительное смещение относительно основания. Защитный чехол, в котором находился ноутбук, не выдержал первого контакта с поверхностью и порвался.

Владелица отметила, что устройство было приобретено менее месяца назад за $2000 (около 151,7 тыс. руб.). Несмотря на сохранение работоспособности, она планирует воспользоваться расширенной гарантией AppleCare+ для устранения косметических дефектов.