Мировые поставки смартфонов упали впервые с 2023 года

Глобальный рынок умных телефонов столкнулся с первым за несколько лет спадом на фоне острой нехватки компонентов и растущей себестоимости продукции.

Поставки мобильных устройств на мировой рынок в прошлом квартале снизились на 4% в натуральном выражении, прервав серию роста, которая длилась десять кварталов подряд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании International Data Corporation (IDC), передает РИА Новости.

Главной причиной спада стал острый дефицит устройств памяти, который вынуждает производителей повышать цены.

«Мировые поставки смартфонов сократились на 4,1% в годовом исчислении, до 289,7 млн единиц в первом квартале 2026 года. Это прервало серию роста, длившуюся 10 кварталов подряд, которую рынок наблюдал с середины 2023 года», – отмечается в релизе IDC.

Старший директор по исследованиям Набила Попал добавила, что рынок вступил в один из самых сложных периодов. Ограничения предложения напрямую влияют на объемы поставок и спрос, а на развивающихся рынках цены выросли на 40-50%.

Несмотря на общий спад, лидеры отрасли смогли укрепить свои позиции. Южнокорейская Samsung увеличила поставки на 3,6%, отгрузив 62,8 млн устройств благодаря высокому спросу на Galaxy S26 Ultra. Доля компании составила 21,7%. Американская Apple заняла второе место, нарастив поставки на 3,3% – до 61,1 млн смартфонов (доля 21,1%). Китайская Xiaomi оказалась на третьей строчке с 33,8 млн устройств, потеряв за год 19,1%. Поставки Oppo и Vivo также снизились на 9,9% и 6,8% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитик Эльдар Муртазин спрогнозировал двукратное подорожание бюджетной электроники из-за нехватки памяти.

Рост цен на комплектующие вынудил производителей сократить выпуск недорогих смартфонов.

Дефицит микросхем возник на фоне массового строительства дата-центров для искусственного интеллекта.