Android-производители приготовились копировать iPhone 18

Судя по свежим утечкам, скоро Android-производители снова попытаются скопировать элементы дизайна iPhone. Пока инсайдер говорит о заимствовании цвета.

Так, в Сети появились слухи, мол, грядущие iPhone 18 Pro и 18 Pro Max выйдут в новом тёмно-красном цвете. И, как пишет Digital Chat Station, несколько производителей Android уже тестируют такие же оттенки для своих устройств.

А что ещё известно о iPhone 18 Pro и 18 Pro Max? Слухи говорят о сохранении тройного блока камер в прямоугольном модуле. Размеры дисплеев те же: 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Зато Dynamic Island, говорят, станет меньше. Ну и, конечно же, ожидается дебют серии процессоров A20, что делают 2-нм техпроцессу.