В Приморье определили место строительства первой АЭС

Площадкой для возведения атомной электростанции в Приморье станет село Красный Яр возле Уссурийска. Сейчас в близлежащих населенных пунктах проводят общественные слушания и ведут активную разъяснительную работу с населением. Строительство планируется начать в 2027 году.

© Российская Газета

Ранее для размещения АЭС рассматривались площадки около населенных пунктов Фокино, Ливадия и Артем, однако от этих планов пришлось отказаться ввиду ограничений, в том числе со стороны минобороны, и особенностей территорий.

По словам первого заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Александра Баринова, площадка в Красном Яре выбрана на основе комплексных исследований.

- Ограничивающих факторов на размещение станции не выявлено, инженерно-геологическое состояние грунтов позволяет сделать вывод о пригодности территории, - сообщил он.

Приморская АЭС включена в Генеральную схему размещения объектов энергетики до 2042 года. Проект предусматривает строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый.

- Водо-водяные энергетические реакторы - одна из распространенных технологий, успешно применяемая в России и за рубежом. Она отвечает самым строгим требованиям эффективности и безопасности, что является безусловным приоритетом при проектировании, строительстве и эксплуатации современных атомных объектов, - подчеркнул первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков.

Кстати, первой в России станцией с реакторами типа ВВЭР, которые будут устанавливать и в Приморье, является Нововоронежская АЭС в Воронежской области. Реакторы ВВЭР-1000 используют также в Китае, Индии и других странах.

Строительство Приморской АЭС поддержали представители "Альянса строителей Приморья". Местный бизнес заявил о готовности выступить в качестве субподрядчиков при реализации проекта.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров. При строительстве АЭС будет задействовано до десяти тысяч человек, а работу энергообъекта станут обеспечивать примерно две тысячи сотрудников. К этому можно смело добавить не одну тысячу специалистов в смежных отраслях.

На особом контроле экологическая составляющая проекта. Перспектива жить возле АЭС вызывает вполне справедливые вопросы у населения. Так, лидер Приморского краевого общественного движения в защиту прав граждан "Право народа" Яна Архипова озвучила имеющиеся опасения относительно будущего проекта и призвала учитывать природные особенности территории при его реализации. Речь прежде всего о реке Раздольная, которая периодически проявляет свой нрав.

В свою очередь начальник ФГБУЗ МСЧ №135 Федерального медико-биологического агентства России Алексей Азаренков заверил, что многолетние наблюдения за здоровьем населения и объектами окружающей среды в районах расположения АЭС подтверждают: деятельность станций находится в пределах установленных нормативов и не оказывает существенного влияния на окружающую среду и население. Состояние территорий вокруг АЭС оценивается как благополучное. Общая заболеваемость жителей не отличается от средних значений по регионам. Как подчеркнул эксперт, безопасность атомной энергетики в нашей стране обеспечивается на всех этапах и соответствует международным стандартам.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что энергетика играет сегодня ключевую роль в устойчивом развитии промышленности, обеспечении технологического суверенитета, росте экономики во всех отраслях.

- Кроме того, создание в крае такого грандиозного объекта, как АЭС, даст тысячи рабочих мест с высокими зарплатами, включая смежные отрасли, - заявил Олег Кожемяко.

Представитель АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков добавил, что строительство таких станций - это еще и колоссальные инвестиции в регион.

- Они дадут мощный импульс для развития социальной инфраструктуры, - обозначил Жуков.

Эксперты отмечают: на создание АЭС уходит около десяти лет. При этом ввод Приморской атомной электростанции планируют на период 2033-2035 годов. Ускоренные темпы строительства определены поручением президента РФ в 2024 году. Напомним, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики власти намерены возвести на Дальнем Востоке две АЭС - в Приморском и Хабаровском краях. Ведутся работы по созданию станции малой мощности в Якутии.

Кроме того, для ДФО планируют построить еще одну плавучую АЭС. Сейчас ПАТЭС "Академик Ломоносов" работает в порту города Певека в Чукотском автономном округе. Обсуждалась возможность строительства атомной станции и в Амурской области, но пока здесь значимых подвижек нет.

Между тем

Установленная мощность электростанций, действующих в Приморье, на начало 2026 года составляет 2760 МВт, тогда как максимум потребления уже достиг 2837 МВт, что говорит о необходимости срочного развития энергетической инфраструктуры. К 2030-му краю понадобится уже 3384 Мвт. Вывод очевиден - без АЭС региону просто не обойтись.

- В этом году вводим в эксплуатацию Артемовскую ТЭЦ-2, модернизируем Владивостокскую ТЭЦ-2, Партизанскую ГРЭС. Но нам и этого не хватает, - констатировал заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.