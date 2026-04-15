Иск Apple против инсайдера iOS 26 получил новое развитие

Apple обвинила блогера Джона Проссера в неисполнении требований о предоставлении документов и сведений, необходимых для расследования в рамках дела, связанного с утечкой информации о iOS 26. Об этом сообщает MacRumors.

Иск был подан еще в июле 2025 года. В нем Apple заявила о незаконном раскрытии коммерческой тайны и нарушении Computer Fraud and Abuse Act. По версии компании, Проссер с января 2025 года публиковал материалы, раскрывающие детали будущей версии iOS, включая реконструкцию дизайна приложения «Камера» и видеоролики с демонстрацией интерфейса, впоследствии получившего название Liquid Glass. При этом часть этих материалов отличалась от финальной версии, представленной компанией в июне.

Согласно позиции Apple, доступ к конфиденциальной информации был получен через взлом служебного устройства, принадлежащего сотруднику Apple Итану Липнику. Предполагаемый соучастник, Майкл Рамаччотти, как утверждается, использовал инструменты отслеживания местоположения для определения момента отсутствия сотрудника, после чего получил доступ к тестовому iPhone и продемонстрировал содержимое устройства Проссеру в ходе видеозвонка.

Apple направила Проссеру повестку 3 февраля, однако, по утверждению юристов компании, он частично проигнорировал запросы и не предоставил полный объем требуемых данных. В связи с этим корпорация намерена добиваться его личной явки в суд.

В документах также отмечается, что Проссер привлек адвоката и планирует оспорить заочное решение, вынесенное против него в октябре 2025 года из-за пропуска срока ответа на иск. При этом его заявление об активном взаимодействии с Apple с начала процесса было оспорено истцом.

Позиция второго ответчика, Рамаччотти, отличается большей степенью сотрудничества: он согласился на проведение цифровой экспертизы, готов предоставить дополнительные показания и участвует в обсуждении возможного досудебного урегулирования. Apple, в свою очередь, добивается взыскания компенсации и введения судебного запрета на дальнейшее распространение конфиденциальной информации.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 июня 2026 года.