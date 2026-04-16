Назван секретный способ ускорить Windows

«Монитор стабильности» поможет выяснить, какие задачи и функции замедляют Windows. Об этом заявили авторы блога MakeUseOf.

© Lenta.ru

По словам журналистов, программа «Монитор стабильности» существует в Windows довольно давно, однако о ней знает очень мало пользователей. Полусекретный статус сервиса связан с тем, что Microsoft не часто упоминает его в рекомендациях работы с операционной системой (ОС). При этом использование этой программы назвали секретным способом найти проблемы в работе ОС.

Системное приложение можно запустить через поиск меню «Пуск» или через окно «Выполнить». В последнем случае нужно ввести perfmon /rel и нажать Enter. На главном окне монитора отображается график работы системы, на котором можно увидеть все сбои Windows в течение отдельных дней. По нажатию на график можно посмотреть, какая программа или событие вызвало тот или иной сбой.

В материале говорится, что для каждой проблемы «Монитор стабильности» указывает ее источник, отображает сводку, дату и действие пользователя. Изучая данные, можно увидеть закономерности, которые привели к тем или иным поломкам и сбоям.

«Имея эти данные, вы можете сузить круг причин», — заключили авторы.

Ранее журналисты издания XDA заявили, что грамотная настройка Windows поможет заметно ускорить операционную систему. Так, они посоветовали проверить раздел «Приложения автозагрузки», удалить большие файлы и почистить мусор с помощью «Диспетчера ПК».