Почему у людей нет хвоста?

У многих животных, которых мы знаем и любим сегодня, есть хвосты — от маленького котенка до гигантского кита. Они были и у приматов, древних предков людей… Но в какой-то момент наши предтечи потеряли их. Портал popsci.com рассказал, почему у современного человека нет хвоста.

© Unsplash

В разгар миоценового периода наземные животные постепенно становились более похожими на сегодняшнюю фауну. Появились первые медвежьи, примитивные жирафы резвились в Евразии, а на территории нынешнего американского штата Флорида жили трехпалые предки лошадей размером с собаку.

А вот люди в те времени еще не были людьми. Человеческая эволюция — история расхождений, которая уходит корнями как раз в миоценовый период; тогда африканские приматы отделились от орангутангов. Недавние исследования предполагают, что последний общий предок людей, шимпанзе и бонобо отделился от группы примерно 5-6 млн лет назад. Первые доказательства существования ранних членов рода Homo появились в палеонтологической летописи 2,8 млн лет назад.

Проблема в том, что у этих эволюционных родственников человека уже не было хвостов. Поэтому для того, чтобы найти предков, у которых они были, придется копать глубже. 25-30 млн лет назад наши предки-приматы отделились от хвостатых обезьян. После этого в течение следующих миллионов лет на планете появилось много новых видов бесхвостых обезьян, из-за чего фактически невозможно определить, какой из них впоследствии стал человеком.

Палеонтологическая летопись предлагает лишь фрагментарную информацию, но и она позволяет сделать определенные выводы. Например, мы знаем о существовании экембо — рода, жившего 17-20 млн лет назад, чьи останки нашли в Кении. Ископаемые одного представителя этого рода, Ekembo heseloni, продемонстрировали отношения между приматами того времени и их хвостами. Они, вероятно, были похожими на шимпанзе; специалисты считают, что они карабкались по деревьям на четвереньках с согнутыми спинами, которые потеряли современные приматы. И при этом у них совершенно не было компонентов, необходимых для хвоста.

Для того, чтобы уточнить момент потери хвоста, нужно изучить окаменелый крестец — костяную структуру в основании нашего поясничного позвонка. У кошек и других хвостатых млекопитающих они продолжаются и переходят в хвостовые позвонки. Но у приматов и людей крестцовая кость завершается маленьким кончиком. Он есть и у Ekembo heseloni — значит, у них хвостов не было.

Но экембо — не единственный пример бесхвостого примата того периода. Другой род, наколапитек, появился в палеонтологической летописи Кении примерно 15 млн лет назад. У их крестцовых костей тоже нет нужных для хвоста структур. Поэтому, хоть ученые и не могут сказать, какой из вымерших приматов эволюционировал в гоминида миллионы лет спустя, находки показывают, что уже в тот период они потеряли хвосты. А если их не было у наших предков, то и у гоминидов (позже — людей) их не будет.

Есть ряд теорий, объясняющих, почему приматы в какой-то момент лишились хвоста. Может, дело в движении: у современных шимпанзе и горилл очень длинные руки и пальцы, но короткие ноги — так было всегда. Конечности ранних приматов обладали одинаковой длиной, поэтому они, скорее всего, передвигались на четвереньках. Многие животные пользуются хвостами для поддержания равновесия при передвижении, но они особенно полезны, если животное двигается быстро — например, как бегущий гепард или обезьяна, прыгающая с ветки на ветку.

Миоценовые приматы поедали фрукты с деревьев, и для того, чтобы добираться до зрелых плодов на концах веток им нужно было распределять свой вес равномерно, двигаться медленно и осторожно, чтобы не потерять равновесие. Другими словами, для наших медленных предков хвост мог являться бессмысленной тратой ресурсов, или риском, ведь за него могли схватиться хищники.