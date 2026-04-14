СМИ сообщили о неожиданном решении властей России по Telegram

Власти России решили ослабить блокировку мессенджера Telegram на фоне напряженного настроения среди населения. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил источник Forbes, знакомый с обсуждением.

Ранее в Bloomberg появилась информация, что Роскомнадзор может повременить с ужесточением контроля над интернетом из-за опасений, что это сказывается на рейтинге президента страны Владимира Путина.

По словам собеседников агентства, вводимые ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках мер.

После источник Forbes подтвердил, что такие обсуждения действительно ведутся. По его словам, это может помочь снизить напряжение, которое нарастает после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

11 апреля создатель Telegram Павел Дуров анонсировал обновление платформы. По его словам, команда площадки обновила протокол Telegram по борьбе с цензурой.

С 6 апреля Telegram также начал помечать аккаунты пользователей, которые используют неофициальные приложения. Теперь в профиле таких пользователей появляется предупреждение.