СМИ сообщили о неожиданном решении властей России по Telegram

Forbes: Власти России решили ослабить блокировку мессенджера Telegram

Вечерняя Москва

Власти России решили ослабить блокировку мессенджера Telegram на фоне напряженного настроения среди населения. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил источник Forbes, знакомый с обсуждением.

© Вечерняя Москва

Ранее в Bloomberg появилась информация, что Роскомнадзор может повременить с ужесточением контроля над интернетом из-за опасений, что это сказывается на рейтинге президента страны Владимира Путина.

По словам собеседников агентства, вводимые ограничения столкнулись с критикой со стороны некоторых высокопоставленных чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках мер.

После источник Forbes подтвердил, что такие обсуждения действительно ведутся. По его словам, это может помочь снизить напряжение, которое нарастает после налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

11 апреля создатель Telegram Павел Дуров анонсировал обновление платформы. По его словам, команда площадки обновила протокол Telegram по борьбе с цензурой.

С 6 апреля Telegram также начал помечать аккаунты пользователей, которые используют неофициальные приложения. Теперь в профиле таких пользователей появляется предупреждение.