Ученые сделали удивительное открытие о Земле

Ежегодные спутниковые наблюдения фиксируют устойчивый рост глобальной ночной освещенности планеты, при этом динамика заметно различается по регионам: одни территории быстро становятся ярче, другие — напротив, тускнеют. Анализ спутниковых данных за период с 2014 по 2022 год показывает, что уровень искусственного освещения в темное время суток в среднем увеличивается примерно на 2% ежегодно.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило, что изменения ночной освещенности зависят от географии и происходят активнее, чем предполагалось ранее. Так, в Китае и Индии за этот период зафиксирован значительный рост яркости, связанный с урбанизацией, тогда как в ряде развитых стран наблюдается снижение показателей. Это часто объясняется переходом на светодиодные источники света и мерами по сокращению светового загрязнения.

На территории Европы спутниковые данные указывают на общее снижение ночной освещенности примерно на 4%. Однако такие показатели не всегда совпадают с визуальным восприятием людей, поскольку датчики спутников реагируют иначе, чем человеческий глаз.

В ходе работы ученые также использовали алгоритм, учитывающий угол наблюдения со спутника. Например, жилые кварталы выглядят ярче при косом обзоре, тогда как в плотной городской застройке чаще фиксируется обратный эффект. Предложенный метод впервые позволяет корректировать такие различия.

Искусственное освещение остается одним из ключевых потребителей электроэнергии ночью, а световое загрязнение негативно влияет на экосистемы. В этой связи особую важность приобретает отслеживание изменений в этих процессах.

Европейские исследователи уже работают над созданием спутника нового поколения в рамках миссии Европейского космического агентства, который сможет фиксировать более слабые источники света и обеспечит более детализированные данные, снижая уровень неопределенности в оценках.