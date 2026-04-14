Госорганы Франции начали отказываться от Windows

Франция решила постепенно перевести часть государственных компьютеров с Windows на Linux. Как пишут СМИ, там хотят «сильнее контролировать свои данные» и «меньше полагаться на американские технологии».

Франция больше не хочет мириться с тем, что не управляет собственной цифровой инфраструктурой, заявил министром государственных финансов Давид Амиель.

Пока неизвестно, когда именно произойдёт полный переход и какую версию Linux выберут. Начать планируют с компьютеров в государственном цифровом агентстве DINUM.

Страна также отказалась от Microsoft Teams в пользу французского аналога Visio, а также собирается перенести платформу с медицинскими данными на новую, «более надёжную систему».