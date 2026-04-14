iPhone и Android атакуют через старые проверенные уловки

Исследователи в области кибербезопасности напомнили владельцам смартфонов рисках: чтобы взломать iPhone или Android-девайс, злоумышленникам не всегда нужны дорогие и сложные эксплойты. Иногда по-прежнему хватает банального фишинга, немного социальной инженерии и хорошо замаскированной инфраструктуры.

Именно такую многолетнюю кампанию недавно описали Access Now (PDF), Lookout и SMEX.

По данным исследователей, атаки шли как минимум с 2022 года и затрагивали журналистов, активистов, представителей гражданского общества и, вероятно, чиновников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Access Now отдельно задокументировала три эпизода атак в 2023-2025 годах против двух египетских журналистов и одного журналиста в Ливане.

Lookout связывает эту активность с операцией кибернаёмников (hack-for-hire), которых могли нанять для слежки за конкретными людьми. По оценке компании, у кампании есть связи с группировкой BITTER APT, а TechCrunch со ссылкой на исследователей пишет, что речь может идти об ответвлении индийской структуры Appin.

Самое интересное в этой истории — методы. Когда целью были владельцы iPhone, атакующие не ломали устройства каким-то сложным способом, а пытались выманить у жертв данные Apple ID, чтобы затем добраться до резервных копий iCloud. Ставка делалась не на взлом самого iPhone, а на доступ к облаку, где можно найти практически всё содержимое устройства.

На Android сценарий был жёстче: исследователи зафиксировали использование шпионского софта ProSpy, которое маскировалось под безопасные приложения для обмена сообщениями, включая Signal, ToTok и Botim. Параллельно злоумышленники применяли поддельные аккаунты, мессенджеры и фишинговые страницы, чтобы постепенно втереться в доверие к жертве и дожать её до установки вредоносного приложения или ввода учётных данных.

Инфраструктура кампании тоже оказалась внушительной. Lookout сообщает почти о 1500 доменах и веб-адресах, имитировавших легитимные сервисы. Подделывались не только сервисы Apple, но и площадки, связанные с Google, Microsoft, Signal, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и Yahoo.

Отдельно эта история подсветила ещё одну тенденцию: государственные структуры всё чаще могут не строить собственные хакерские команды, а отдавать такие операции на аутсорс частным подрядчикам. TechCrunch пишет о растущем тренде на привлечение групп hack-for-hire, потому что это даёт заказчикам правдоподобное отрицание причастности и может обходиться дешевле, чем покупка коммерческого шпионского софта.