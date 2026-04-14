Популярные сервисы начали ограничивать доступ россиянам с VPN

Крупнейшие российские онлайн-сервисы начали частично ограничивать доступ для пользователей с включёнными VPN. Об этом сообщает издание «Известия».

При использовании средств обхода блокировок с десктопных устройств перестают открываться ресурсы «Яндекса», VK и некоторых маркетплейсов. На смартфонах возникают перебои с работой банковских приложений, медицинских и других платформ. Проблема затронула и государственные сайты, включая pravo.gov.ru и regulation.gov.ru, что может указывать на более точечную настройку фильтрации трафика.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что при попытке открыть «Яндекс» на смартфоне с включённым обходом блокировок может появляться сообщение об отсутствии сети, но после перезагрузки страницы доступ иногда восстанавливается. На ресурсах VK могут не загружаться видео. При этом эксперт уточняет, что однозначно связать сбои с VPN сложно – сообщение об отсутствии интернета может быть вызвано реальным отключением мобильной связи.

Источники газеты на рынке утверждают, что в конце марта Минцифры провело совещания с операторами и интернет-компаниями, рекомендовав им с 15 апреля начать блокировать доступ к российским ресурсам для подписчиков с VPN. Платформам также посоветовали внедрять механизмы выявления таких программ, хотя на устройствах Apple это делать проблематично из-за ограничений iOS на сбор данных.

Собеседник издания на ИТ-рынке пояснил, что в текущей ситуации бизнес не готов рисковать мерами господдержки и налоговыми льготами. По его оценке, платформы будут выстраивать компромиссную модель: вместо тотальной блокировки они станут применять точечные ограничения доступа к серверному API на инфраструктурном уровне, выявляя нежелательный трафик собственными техническими средствами для выполнения требований регулятора.