Представлен смартфон Nubia Neo 5 Pro с игровыми триггерами

Представлен Nubia Neo 5 Pro – смартфон с игровыми триггерами за $250

На Филиппинах состоялся релиз игрового смартфона среднего ценового сегмента Nubia Neo 5 Pro.

Устройство ориентировано на комфортный гейминг за счёт высокой отзывчивости сенсорного экрана, качественного звука и эффективной системы охлаждения.

Дисплей

Nubia Neo 5 Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2392×1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа

Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7400 в связке с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 256 ГБ. Смартфон оснащён системой охлаждения с VC-панелью площадью 4083 мм², которая помогает сохранять стабильную производительность во время длительных игровых сессий.

Ёмкость аккумулятора составляет 6210 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Функция Bypass Charging позволяет играть во время зарядки без перегрева устройства.

Камеры

Смартфон получил двойную основную камеру: основной модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Прочее

Устройство оснащено боковыми триггерами, упрощающими управление в играх. Технология Magic Touch 3.0 повышает отзывчивость экрана даже при влажных или жирных пальцах, а система предотвращения случайных касаний на базе искусственного интеллекта снижает количество ложных нажатий. Линейный вибромотор по оси Z улучшает тактильную отдачу, делая взаимодействие более точным.

Также Nubia Neo 5 Pro получил стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra. Поддерживаются 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC. Смартфон работает под управлением MyOS 16 на базе Android 16.

Сроки выхода, цвета и цена

Nubia Neo 5 Pro уже поступил в продажу на Филиппинах и доступен в чёрном и белом цветах.

  • Версия с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 14 999 филиппинских песо ($250).
  • Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти – 17 999 филиппинских песо ($300).