Почему нельзя разучиться ездить на велосипеде?

Часто говорят, что нельзя разучиться ездить на велосипеде — сколько бы лет ни прошло. Но, на самом деле, то же самое можно сказать и о многих других навыках: данная фраза появилась не просто так, и ее правдивость подтверждается научными доказательствами. Портал popsci.com рассказал, почему же человек не может разучиться езде на велосипеде.

Можно подумать, что память о каком-либо навыке и возможность помнить дни рождения близких людей — одно и то же; и то, и другое подразумевает хранение информации, полученной в прошлом. Но в реальности это не так. У каждого человека есть три типа долгосрочных воспоминаний, и каждый из них задействует разные пути в головном мозге. Семантическая память хранит информацию и факты, помогающие человеку ориентироваться в мире; эпизодическая память — специфические события и переживания; а процедуральная память — данные о действиях и задачах, вошедшими в привычку.

Умение ездить на велосипеде, как и, например, умение играть на гитаре, попадает в последнюю, процедуральную, категорию памяти. Но, на самом деле, в этом конкретном навыке нет ничего особенного. Просто информация о нем записывает в глубокий регион мозга — базальные ядра, где хранятся ключевые воспоминания. Они сильно отпечатываются в памяти, но при этом оставляют пространство для некоторой гибкости. Один велосипед может быть не похожим на другой, поэтому процедуральные воспоминания сохраняют главную информацию о навыке, которую можно адаптировать под ситуацию.

При этом процедуральные воспоминания гораздо более устойчивы к изменениям. Человеку достаточно один раз овладеть навыком, чтобы получить способность адаптировать его: научившись работать за одним компьютером, мы спокойно можем работать и за другим. Даже если на новенькой клавиатуре клавиши расположены немного не там, где мы привыкли.

Однако научных работ, посвященных хранению памяти о подобных навыках, не так много. Конечно, определенные исследования все-таки выходили: одно, например, обнаружило, что рабочие столы с педалями улучшают когнитивную производительность человека. А другие — нашли связь между велосипедными поездками и качеством долгосрочной памяти. Но мало кто изучал велоспорт как образец процедуральной памяти.

На это есть ряд причин. Во-первых, мозг человека может быть сложно сканировать, пока он крутит педали. Во-вторых, слова подопытных о том, насколько хорошо они умеют ездить на велосипеде, могут не соответствовать действительности, а это искажает результаты эксперимента. Поэтому неврологи и психологи разработали опыты, призванные проверить процедуральную память на примере совершенно новых навыков. В науке контроль над переменными — залог надежных результатов; участие в эксперименте людей, давно не катавшихся на велосипеде, слишком размывает четкость полученных данных.

Конечно, недостаточно один раз выполнить действие, чтобы сформировать процедуральное воспоминание. Нейронные пути, необходимые для этого, нужно натренировать. Повторение — ключевой аспект создания процедуральных воспоминаний, которые можно вспомнить даже после долгих периодов бездействия. Но есть и хорошая новость: создавать такие воспоминания можно на любой стадии жизни; даже взрослые люди могут овладевать новыми навыками и хорошо адаптироваться.