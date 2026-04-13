В сети нашли поддельные обновления Windows

Хакеры начали распространять сайты, предлагающие якобы скачать последнюю версию Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

На появление подобных сайтов обратили внимание специалисты компании Malwarebytes. Веб-ресурсы полностью имитируют портал Microsoft, через который корпорация рассказывает о новых версиях операционной системы (ОС) Windows. Пользователям предлагают скачать обновление, но под его видом распространяют вирусы.

По словам авторов отчета, подлог можно заметить, если обратить внимание на неправильное название сайта. Один из них вел не на microsoft.com, а на ресурс с названием microsoft-update. Также злоумышленники предлагают установить обновление 24H2, которое уже не является актуальным — оно вышло в феврале 2024 года.

Кроме того, апдейты Windows обычно скачиваются системой автоматически — не нужно искать файлы с обновлениями на каких-либо сайтах в интернете. Журналисты напомнили, что новые версии ОС можно проверить в «Центре обновления Windows».

В середине апреля журналисты The Guardian выяснили, что мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных. Злоумышленники стали рассылать письма, составленные якобы в Apple.