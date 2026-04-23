Как в Средние века охраняли леса

Средневековая Европа во многих смыслах была «цивилизацией древесины». Нормандия особенно хорошо демонстрирует этот факт: там леса были неотъемлемой частью повседневной жизни, которую тщательно оберегали королевские власти. Портал medievalists.net рассказал о том, как в средневековой Нормандии охраняли леса.

В средневековой Нормандии леса были повсюду, и ими постоянно пользовались. Древесина нужна была для отопления и готовки пищи, строительства любых сооружений, от замков до соборов, и для производства бытовых инструментов. Помимо этого, леса поддерживали широкий спектр экономических активностей. От дерева зависело шахтерское дерево и стеклодувное ремесло, а лесные поляны нужны были для выпаса скота — коров, овец и свиней.

Тогда леса не были тихими, изолированными пространствами. Их постоянно посещали дровосеки, плотники и пастухи. Кто-то собирал фрукты, а кто-то — искал ульи диких пчел, чтобы найти воск. Наиболее активными пользователями лесов были монастыри, госпитали и лепрозории.

При столь большом давлении на королевские леса их регулирование было очень важным пунктом повестки. И в центре этого регулирования лежала система ливрей, которая запрещала кому угодно свободно эксплуатировать лесные ресурсы. Доступ к ним предоставлялся строго под надзором королевского лесничего или одного из его сержантов.

Даже могущественные институции были вынуждены подчиняться этим правилам. Ливреи гарантировали безопасность и надзор над королевскими лесами. Они также позволяли чиновникам наблюдать за тем, как использовались эти ресурсы, чтобы предотвратить попытки злоупотребления ими.

Хотя система ливрей существовала и до французского покорения Нормандии в 1204-м, она стала более распространенной в XIII веке. Ключевым моментом стал приказ французского короля Филиппа III, который в 1280 году постановил, что любые права на пользование лесными ресурсами отныне зависят от ливреи лесничего.

Надзор за лесами был лишь частью систему — система также ограничивала то, как люди могли распоряжаться собранными материалами. Например, древесину, предназначавшуюся для строительства, нельзя было сжигать в печи для отопления. Материалы, отданные одной локации, нельзя было перевозить в другую без позволения короля. Дерево, направленное на ремонт какого-нибудь особняка, запрещалось использовать для другого сооружения без разрешения.

Другие правила защищали благополучие лесов в долгосрочной перспективе. Так, в лесах запрещали пасти коз, потому что они причиняли ущерб молодым побегам. А определенные регионы лесных чащ отмечали как полностью запрещенные к эксплуатации; их отдавали в аренду торговцам для коммерческой добычи дерева. К XIII веку подобные продажи материала стали важным источником прибыли, зачастую превосходившим другие финансовые каналы, вроде штрафов и сборов.

Даже в средние века правители уже думали о лесах как о ресурсах, которые необходимо было поддерживать. Несмотря на то, что коммерческая вырубка приносила большие деньги, никто не списывал со счетов важность лесов для местных жителей. По мере роста спроса, королевский двор ввел новые меры, призванные сбалансировать природопользование и презервацию. Одной из таких мер было кантонирование, или выдача прав на определенные участки леса. Оно было нацелено преимущественно на монастыри, чьи обширные привилегии часто расценивались как негативные для долгосрочного здоровья леса. Хотя позже политику забросили, она показывает, что корона волновалась о грамотном менеджменте природных ресурсов.

По мере расширения законов появилась необходимость и в новой живой силе для их охраны. Чиновники регулярно проводили инспекции для оценки состояния лесов. Изначально ими занимались комиссары или местные чиновники, вроде лесничих и земские начальники, но к концу XIII года эта ответственность легла на специализированных клерков — т.н. мастеров лесов и вод. Они путешествовали по королевским владениям, проверяли права на природопользование, записывали их в регистре и расследовали случаи злоупотребления ресурсами.